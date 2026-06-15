نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل محادثات الـ60 يوما مع واشنطن

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، فجر اليوم الاثنين، تفاصيل محادثات الـ60 يوما مع واشنطن.



وقال غريب آبادي في تصريح إعلامي: "يوم الجمعة سيتم توقيع اتفاقية رسمية، وسيعقد رئيسا الوفدين محادثات لتحديد الترتيبات المستقبلية للمحادثات".



وأضاف: "سيتم التحقق من التزامات الجانب الأمريكي بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية".

وختم قائلا: "بدء محادثات الـ60 يوما مشروط بتنفيذ الولايات المتحدة لهذه الالتزامات".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".

كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، كما شكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.