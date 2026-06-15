التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كوت ديفوار والإكوادور في كأس العالم

انتهى الشوط الأول من مواجهة كوت ديفوار والإكوادور بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى أفضلية نسبية لمنتخب الإكوادور، الذي هدد المرمى الإيفواري في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة مويسيس كايسيدو التي مرت بعيدة عن المرمى، قبل أن يهدر إينير فالنسيا فرصة أخرى بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

وواصل المنتخب الإكوادوري محاولاته الهجومية، وكاد جون ييبواه أن يفتتح التسجيل بعدما توغل وسدد كرة مرت بجوار القائم، قبل أن تصطدم تسديدته الأخرى بالعارضة في الدقيقة 24.

ورد منتخب كوت ديفوار بهجمة خطيرة عبر بازومانا توري الذي انفرد بالمرمى، لكنه فشل في استغلال الفرصة، كما اقترب نيكولاس بيبي من التسجيل في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية أبعدها الدفاع في اللحظات الأخيرة.

وشهد الشوط الأول بعض التدخلات القوية التي دفعت الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه إلى إشهار البطاقة الصفراء لكل من سيكو فوفانا وجيلا دوي من منتخب كوت ديفوار.

ورغم تعدد الفرص من الجانبين، فشل المنتخبان في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.