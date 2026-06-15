ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية تفاصيل مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، موضحة أنها ركزت على رفع العقوبات عن إيران والإنهاء الفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات.





وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر:

1- سيتم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، بقيمة تتراوح بين 10 و14 مليار دولار، من أصل 28 مليارا.

2- تم الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار في جميع المناطق وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

3- تم التطرق إلى مسألة اليورانيوم المخصب، حيث نصت المذكرة على أن اليورانيوم والمنشآت النووية الإيرانية ستبقى في إيران.

4- سيتم إنشاء صندوق تعويضات لإيران بقيمة 300 مليار دولار.

5- سيتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

6- بناء على تفاصيل المذكرة، ستتولى إيران إدارة مضيق هرمز وستحصل على رسوم مرور في وقت لاحق.

من جانبها أكدت وكالة "مهر" الإيرانية أن "مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إجراء محادثات لمدة 60 يوما بشأن القضايا النووية، وتقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار".

وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تنص على تعليق العقوبات المفروضة على مبيعات النفط ومنح إيران الوصول الكامل إلى مواردها المالية الناتجة عنها، كما تنص مذكرة التفاهم على إنشاء آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق".

ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم تنص على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية البالغة 60 يوما، موضحة أنه لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية على إيران ورفع الحصار البحري.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كاشفا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وقال شريف: "يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة".



وأضاف أن الاتفاق ينص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، مشيرا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، قائلا: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا سيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة، مشيرا إلى أن بلاده أجرت محادثات مطولة مع باكستان وقطر بشأن بنود المذكرة.

ويأتي الإعلان في وقت ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتفاق يتضمن تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه "لا يرى ضرورة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران في المرحلة الحالية"، معتبرا أن "هذه الخطوة يمكن أن تتم لاحقا".