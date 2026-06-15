قال المستشار طارق الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص على وجود قاض واحد ينظر قضايا الرؤية والنفقة وغيرها، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية تتمثل في ذهاب الأم لرفع دعاوى منفصلة لكل طفل وللمصاريف المدرسية والعلاجية.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن صدور أحكام متعددة ت من محاكم مختلفة كانت ُصعب على الأب عملية السداد والتنفيذ، موضحا أن محكمة واحدة وقاض واحد سينظر جميع القضايا المتعلقة بالأسرة بجميع أوصافها.

وأوضح أن التشريع الجديد سيتيح للقاضي الإحاطة بكل التفاصيل لتحديد الدخل الحقيقي، وحسم ملفات الرؤية والمصاريف، مؤكدا أن المحكمة ستكون ملزمة بإصدار حكم أول درجة خلال 3 أشهر، مع منح القاضي الحق في إقرار "نفقة عاجلة" من أول جلسة.

ونوه أن الفترة الإجمالية للتقاضي بما فيها الاستئناف لن تتجاوز 6 أشهر لتنتهي القضية تماما، مؤكدا أن المحاكم ملزمة بالانتهاء من القضايا خلال 6 أشهر بما في ذلك الـ 3 أشهر الخاصة بالاستئناف.

وتساءل عن أسباب الهجوم الشرس على القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "ليه الهجوم الشرس على القانون في السوشيال ميديا؟!".

وتطرق إلى ملف الحضانة، موضحا أن الواقع يشهد مشاكل كبيرة عند زواج الأم عندما تنتقل الحضانة صوريا لـ "أم الأم" بينما يظل الأطفال مع الأم وزوجها الجديد، في حين يجد الأب نفسه محروما من رؤية ابنته إلا لساعتين فقط في النادي.

وأوضح أن القانون يسعى إلى تقديم الأب في مسألة الحضانة، مشددا أن هذا المطلب منطقي لكونه أبا ولا يوجد ما يمنع ذلك.