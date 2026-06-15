 بيردييف: نخطط لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والصيني خلال قمة أبيك في نوفمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيردييف: نخطط لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والصيني خلال قمة أبيك في نوفمبر

وكالات
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 4:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 4:30 ص

قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية مارات بيردييف، إنه يجري التخطيط لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر المقبل.

ووفقا للسفير، سيعقد اللقاء الثنائي بين الرئيسين الروسي والصيني، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين.

وأضاف بيردييف: "نخطط لعقد اجتماع قمة ثنائي للرئيسين الروسي والصيني".

ستعقد قمة أبيك في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية قد أكد مشاركة الرئيس بوتين في هذه الفعالية الدولية الهامة.

 
سبق أن أفادت الأنباء بأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمة أبيك في الصين قد يحدث إذا كان الجانبان على استعداد للتفاوض والتوصل إلى حل وسط.


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