أماد ديالو يمنح كوت ديفوار انتصارًا قاتلًا على الإكوادور في المونديال

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على نظيره الإكوادوري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر الإثنين على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدين منتخب الأفيال بالفضل في هذا الانتصار إلى أماد ديالو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة على مدار شوطيه، حيث كان منتخب الإكوادور الطرف الأكثر خطورة خلال فترات طويلة من المباراة، وأهدر العديد من الفرص المحققة، بعدما اصطدمت محاولات جون ييبواه وألان ميندا بالعارضة في الشوط الأول، قبل أن يحرم القائم إينير فالنسيا من هدف مؤكد مع بداية الشوط الثاني.

في المقابل، رد منتخب كوت ديفوار بعدة محاولات خطيرة، أبرزها تسديدة سيباستيان إيلي واهي التي ارتدت من العارضة، إلى جانب فرص أخرى لكل من نيكولاس بيبي ويان ديوماندي.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، استغل أماد ديالو إحدى الهجمات الإيفوارية وسدد كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليخطف فوزًا ثمينًا للأفيال.

وحافظ منتخب كوت ديفوار على تقدمه خلال الدقائق السبع المحتسبة بدلًا من الضائع، ليحصد أول انتصار له في البطولة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، خلف منتخب ألمانيا المتصدر، فيما بقي منتخب الإكوادور دون نقاط بعد خسارته الأولى في البطولة.