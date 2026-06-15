جيوكيريس و إيزاك يقودان هجوم السويد أمام تونس في كأس العالم

أعلن جرهام بوتر، المدير الفني لمنتخب السويد، التشكيل الرسمي للمنتخب في مواجهة تونس، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الخامسة فجر اليوم، الإثنين، على ملعب مونتيري في المكسيك، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب السويد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: كريستوفر نورفيلدت.

خط الدفاع: جوستاف لاجير بييلكه - فيكتور ليندلوف و إيزاك هين.

خط الوسط: جابرييل جودموندسون - ألكسندر بيرنهاردسون - ييسبر كارلستروم و ياسين العياري.

الهجوم: بنيامين نيجرين - فيكتور جيوكيريس و ألكسندر إيزاك.

وكانت المباراة الثانية في المجموعة السادسة شهدت تعادل منتخب هولندا أمام اليابان بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الجولة الثانية تلعب هولندا أمام السويد في الثامنة من مساء السبت 20 يونيو الجاري ، فيما تلتقي تونس مع اليابان في السابعة من صباح الأحد 21 من الشهر ذاته.