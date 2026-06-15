نشأت الديهي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع فرصة لدفع جهود حل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع، المنعقدة في إيفيان بفرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ثاني مشاركة مصرية بهذا الحدث الدولي المهم.

وأضاف خلال بث مباشر نشره عبر صفحته على "فيس بوك"، أن القمة ستشهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا الدولية الملحة على مدار ثلاثة أيام متواصلة من الاجتماعات والمباحثات، في ظل حالة من القلق العالمي بشأن مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العديد من مناطق العالم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في أعمال القمة واللقاءات الثنائية التي تعقد على هامشها، مؤكدًا أهمية هذه المشاركة في تعزيز الدور المصري على الساحة الدولية، وطرح رؤية القاهرة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن اللقاءات المرتقبة تمثل فرصة مهمة لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحلول للأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.

وشدد الديهي على أن مشاركة مصر في قمة السبع تعكس مكانتها ودورها المحوري في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن هناك حديثا متداولًا بشأن اتفاق كان من المتوقع التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة أسهمت في تعطيل مسار هذا الاتفاق وأثرت على فرص إتمامه خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن بعض التقديرات كانت تشير إلى إمكانية توقيع الاتفاق في توقيت يتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يمنحه دفعة سياسية ورمزية، إلا أن الأحداث المتسارعة والتوترات الأخيرة حالت دون إتمام هذه الخطوة بالشكل الذي كان متوقعًا.

وأضاف أن هناك آراء وتحليلات تتحدث عن احتمال اللجوء إلى ترتيبات بديلة، قد تشمل التوقيع بالأحرف الأولى أو اتخاذ خطوات تمهيدية عبر قنوات ووسائل دبلوماسية مختلفة، تمهيدًا لاستكمال الاتفاق في وقت لاحق.

وأكد أن المشهد الإقليمي لا يزال يشهد تطورات متلاحقة، ما يجعل مستقبل أي تفاهمات أو اتفاقات مرهونًا بمسار الأحداث خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأوساط السياسية والدبلوماسية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، التي تُعقد هذا العام تحت الرئاسة الفرنسية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء وعدد من الدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن المقرر أن تناقش القمة عددًا من القضايا الدولية المهمة، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتسوية الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.