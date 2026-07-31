تقرير: إيميرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار

يستعد إيميرس فاي لإنهاء مشواره مع منتخب كوت ديفوار، بعدما قرر عدم تجديد عقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، ليغادر منصبه بعد فترة شهدت تحقيق أبرز إنجازاته بقيادة "الأفيال" للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المدرب البالغ من العمر 42 عامًا بدأ بالفعل دراسة العروض المتاحة بحثًا عن مشروع تدريبي جديد، عقب انتهاء رحلته مع المنتخب الإيفواري.

وتولى فاي المسؤولية بشكل دائم في فبراير 2024، بعدما تسلم قيادة المنتخب خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 خلفًا للفرنسي جان لويس جاسيه، ونجح في قيادة أصحاب الأرض إلى التتويج باللقب القاري في واحدة من أبرز قصص البطولة.

وعلى صعيد كأس العالم، حقق المنتخب الإيفواري إنجازًا تاريخيًا بتجاوزه دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة من دور الـ32 عقب خسارته أمام النرويج بنتيجة 2-1، في أول مشاركة للمجموعة في المونديال منذ 12 عامًا.

وفي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، توقف مشوار كوت ديفوار عند الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب مصر، لتنتهي البطولة بخروج مبكر لحامل اللقب.

ورغم النتائج الإيجابية التي حققها فاي، إلى جانب نجاحه في تجديد دماء المنتخب ومنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، فإن الطرفين قررا عدم الاستمرار معًا، ليطوي المدرب صفحة ناجحة مع منتخب بلاده ويبدأ البحث عن تحدٍ جديد في مسيرته التدريبية.