دلت مراجعة بيانات وزارة الدفاع الروسية، على أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 4188 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد في أسبوع واحد.



ووفقا لهذه البيانات، تم إسقاط أكبر عدد من الطائرات المسيرة المعادية في يومي 10 و11 يونيو، حيث بلغ عددها 766 و798 مسيرة على التوالي.



وتشير معطيات وزارة الدفاع إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت في غالبية هجماتها هذه، أراضي القسم الأوروبي من روسيا الاتحادية.

وبحسب الوزارة، في الفترة ما بين 1 و7 مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 3738 طائرة مسيرة أوكرانية.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 104 مسيرات جوية معادية فوق مناطق روسيا خلال 7 ساعة من ذلك اليوم.



وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المدنيين والأحياء السكنية ومواقع الطاقة المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.