البيت الأبيض يدافع عن قرار منع الحكم الصومالي عرتن من دخول أمريكا

دافع المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، عن قرار منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة.

وقال أندرو جولياني لصحيفة "يو إس إيه توداي" يوم الأحد: "هناك بعض الأمور التي لا يمكننا الحديث عنها بخصوص الحكم الذي تشيرون إليه، ولكن على الأقل ما تم الكشف عنه هو أنه كان على اتصال بأشخاص سيئين للغاية قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "سأكتفي بهذا القدر، ولكن ما يمكنني قوله هو أننا لن نسمح لمسؤولي بطولة كرة قدم بدخول أشخاص سيئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من واجبنا ضمان حصول الجميع على تجربة لا تُنسى، وهذا يعني التأكد من قدرتنا على مراقبة الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة".

وتم منع عرتن من دخول الولايات المتحدة رغم أن لديه تأشيرة دخول سارية، وأرجعت السلطات ذلك إلى مخاوف أمنية تتعلق بصلاته المزعومة بمنظمة إرهابية في بلده الصومال.

ووصف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، القرار بأنه "مؤسف"، وأكد أن عرتن سيتقاضى أجره عن العمل الذي كان سيؤديه في البطولة.

وقد شكّلت قيود السفر في الولايات المتحدة موضوعًا رئيسيًا على هامش البطولة، حيث تم منح التأشيرات للاعبي إيران وبعض أعضاء الجهاز الفني بعد شهور من عدم اليقين.

لكن جولياني أشاد بكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف.

وقال: "الأهم من ذلك كله، أننا نستطيع أن ننظر إلى جميع اللاعبين الذين دخلوا البطولة بتأشيرات دخول. إنه لأمر رائع حقًا. جميع المدربين حصلوا على تأشيرات دخول، لذا لم تتأثر أي من مباريات البطولة".