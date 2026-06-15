النيابة تطلب تحريات مصرع فتاة سقطت من الطابق الثامن بعقار في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، استمرار تحريات المباحث الجنائية، حول ملابسات حادث مصرع فتاة تدعى "م.ك.م"، 21 عاما؛ إثر سقوطها من الطابق الثامن بالشقة محل سكنها بعقار كائن في منطقة الهانوفيل بالعجمي.

وتلقت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة وتشريح جثة الفتاة، واستدعاء أسرتها وشهود العيان لسؤالهم، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لبيان ملابسات الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بوجود جثة فتاة سقطت من عقار كائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وجود جثة فتاة مُسجاة أمام العقار، غارقة في الدماء، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها، تبين إصابتها بكسور وجروح متفرقة في الجسم.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.