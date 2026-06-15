استشهاد 6 فلسطينيين في غزة بنيران إسرائيلية

قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن غارات جوية ونيرانا إسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد، في وقت كثف فيه ​وسطاء جهودهم لإنقاذ وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية.

وقال ‌مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة أشخاص على الأقل بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا للاجئين بشمال القطاع بينما قُتل شخصان آخران في واقعتي إطلاق نار منفصلتين ​في مدينة غزة وخان يونس إلى الجنوب.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا ​على تلك الوقائع حتى الآن.



واختتم الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، محادثات ⁠استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى حول تنفيذ المرحلة ​الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، والتي تتضمن نزع سلاح حماس ​وسحب إسرائيل لقواتها.

ولم يفض وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025 إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة أو التحرك صوب نزع سلاح مقاتلي حماس.

وقال مسؤولون في قطاع ​الصحة إن الغارات الإسرائيلية على غزة أودت بحياة أكثر من 950 شخصا منذ ​سريان وقف إطلاق النار، في حين تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قتلوا على يد ‌مسلحين ⁠خلال تلك الفترة.

وتقول حماس إن عدم التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في غزة سببه رفض إسرائيل الوفاء بالتزامات المرحلة الأولى المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول، والتي أوقفت العمليات العسكرية الكبيرة لكنها لم تنه الهجمات الإسرائيلية. وتقول ​إسرائيل إن غاراتها تهدف ​إلى إحباط هجمات ⁠وشيكة من حماس ومسلحين آخرين.



وذكرت حماس والفصائل الأخرى اليوم أنها قدمت ردا مكتوبا على خطة من 15 نقطة قدمها ​لها الوسطاء ومجلس السلام الذي شكله ترامب، لكنها لم تقدم ​تفاصيل عن ⁠ردها.

وأفادت مصادر قريبة من المحادثات بموافقة الفصائل على 14 بندا من أصل 15. ولا يزال الخلاف قائما حول نزع سلاح حماس، التي تربط أي نزع كامل ⁠للسلاح بإطلاق ​مسار سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتصر إسرائيل ​على إلقاء حماس سلاحها وتنازلها عن السلطة في غزة، مع الإحجام عن تولي أي دور في مستقبل ​القطاع.