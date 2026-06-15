استبعاد تريزيجيه وصلاح يقود تشكيل المنتخب المتوقع أمام بلجيكا في كأس العالم

يستهل المنتخب الوطني المصري مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب بلجيكا، في العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من المسابقة.

ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بدوافع كبيرة، بحثًا عن أول انتصارًا في تاريخ مشاركات الفراعنة في كأس العالم، ومتسلحًا بتاريخ مميز من الأرقام الإيجابية أمام منتخب بلجيكا وديًا.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي و أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين و إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمد صلاح و عمر مرموش.