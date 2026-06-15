عاصفة رعدية تعطل تحضيرات البرتغال قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في المونديال

تلقى منتخب البرتغال ضربة غير متوقعة قبل ساعات من مباراته المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، بعدما تسببت الأحوال الجوية السيئة في إلغاء جزء من برنامج الفريق التحضيري.

وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن عاصفة رعدية قوية ضربت منطقة شاطئ ميامي، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إغلاق الشاطئ بشكل كامل حفاظًا على السلامة العامة، الأمر الذي انعكس على تحضيرات المنتخب البرتغالي.

وأجبر سوء الطقس الجهاز الفني بقيادة روبرتو مارتينيز على إلغاء الحصة التدريبية المقررة، إلى جانب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده قبل المباراة.

وكان عدد من لاعبي المنتخب البرتغالي، بينهم جواو فيليكس، روبن دياز، برناردو سيلفا، جواو كانسيلو، بيدرو نيتو، فرانسيسكو ترينكاو وسامو كوستا، يقضون وقتًا ترفيهيًا على الشاطئ قبل أن يتلقوا تعليمات فورية بمغادرة المنطقة مع اقتراب العاصفة.

وشهد محيط الشاطئ إجراءات أمنية مشددة، فيما حرص روبرتو مارتينيز على متابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من سلامة جميع أفراد البعثة.

وفي النهاية، عاد اللاعبون إلى مقر إقامتهم بعد إلغاء الأنشطة المقررة، ليكتفي المنتخب البرتغالي ببرنامج بديل استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.