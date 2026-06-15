النائب محمد فؤاد: البرنامج الحالي سيكون نهاية عهدنا بصندوق النقد الدولي

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الجاري، وتحديدا في شهر أكتوبر المقبل، مشددا أنه "لابد أن تكون الإجابة أن ينتهي هذا العام".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" أن مصر لديها فجوة تمويلية "ليست هينة" لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أن "استمرار المريض في غرفة الإنعاش ليس أمرا جيدا، وأرى أن مصر سيكون عهدها النهائي بالصندوق بنهاية هذا البرنامج".

وأشار إلى أن "فكرة إعادة التدوير مستمرة"، موضحا أن جزءا من الالتزامات السنوية مؤمن بودائع يتم تجديدها دوريا، بالإضافة إلى إصدار سندات وصكوك عند استحقاق السندات القديمة.

ونوه أن المسار الطبيعي للتمويل يتضمن التخارج من الأصول، وتشجيع الاستثمار، والذهاب إلى الأسواق المالية العالمية لتمديد الآجال أو الحصول على التمويل، إلى حين زيادة الإيرادات لتقليل نسب الاقتراض.

وعلى صعيد انخفاض حجم الديون، دعا إلى التفرقة بين المؤشر الاقتصادي وبين الواقع الذي يخص المواطنين، موضحا المؤشر الاقتصادي يشير إلى أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لكن "الناتج المحلي لا يعود على المواطن بشيء".

وتابع: "الدين كحجم زاد ولم ينخفض، بمعنى أنه الدين زاد كرقم لكن كنسبة إلى الناتج المحلي انخفض".

واستشهد بمؤشر "نسبة الدين وخدمة الدين من إجمالي المصاريف الاستخدامات"، موضحا أن هذه النسبة كانت 65% العام الماضي، ووصلت إلى 64% وكسر العام الحالي.

واعتبر أن هذا "التغير القليل يعني أننا لا نزال نقف عند نفس الحجم تقريبا" موضحا أن هذا الأمر يتسبب في "ضيق شديد جدًا على الموازنة"