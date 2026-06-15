تونس تتأخر أمام السويد في الشوط الأول من مباراة المنتخبين بكأس العالم

تأخر المنتخب التونسي أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب مونتيري في المكسيك، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب السويد عن طريق ياسين العياري في الدقيقة 7 من عمر المباراة بتصويبة من خارج حدود منطقة الجزاء، ثم أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يقلص منتخب تونس النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق المدافع عمر رقيق.

وكانت المباراة الثانية في المجموعة السادسة شهدت تعادل منتخب هولندا أمام اليابان بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الجولة الثانية تلعب هولندا أمام السويد في الثامنة من مساء السبت 20 يونيو الجاري ، فيما تلتقي تونس مع اليابان في السابعة من صباح الأحد 21 من الشهر ذاته.