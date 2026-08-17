رئيسة مولدوفا تندد بتوغل المسيرات الروسية في المجال الجوي لبلادها

توغلت طائرة مسيرة يشتبه أنها أقلعت من روسيا في المجال الجوي لمولدوفا، قبل أن تنفجر في أحد الحقول اليوم الاثنين.

وذكرت الشرطة في مولدوفا عبر تطبيق تيليجرام، أن المسيرة مجهولة الهوية تحطمت في منطقة ستيفان فودا بآقصى جنوب شرق البلاد، ما تسبب في اشتعال حريق محدود.

ويفحص الخبراء حطام المسيرة في موقع سقوطها. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مسيرة روسية من طراز بانديرول خرجت عن مسارها بينما كانت في طريقها إلى مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وعبرت الحدود إلى مولدوفا.

وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إن توغل المسيرات في المجال الجوي لبلادها يشكل خطرا للسكان، وألقت باللوم في هذا التهديد على روسيا.

وقال ساندو لراديو مولدوفا إن موسكو تتحمل المسؤولية لأنها "بدأت هذه الحرب ضد أوكرانيا"، مضيفة أن الاحتجاجات الدبلوماسية وغيرها من الإجراءات ليست كافية لتغيير السياسة الروسية.

واضافت: "أهم شيء نستطيع القيام به لوقف هذه المسيرات سواء في جمهورية مولدوفا أو في أوكرانيا، هو مساعدة أوكرانيا حتى تفوز في هذه الحرب، ولا تستطيع روسيا مواصلة القتال".

ووقع الحادث بعد يوم من قيام طائرة مقاتلة إسبانية تعمل في إطار مهمة الرقابة الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بإسقاط مسيرة في أجواء رومانيا المجاورة.

وذكرت وزارة الدفاع الرومانية على موقع إكس أن المسيرة دخلت من المجال الجوي المولدوفي قبل أن يتم رصدها وتدميرها.

ويعتقد أن حطام المسيرة سقط في منطقة غير مأهولة في إقليم جالاتس. ولم تكشف وزارة الدفاع الرومانية أي تفاصيل بشأن مصدرها.