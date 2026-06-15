تقرير - صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ34 على أعتاب مواجهة بلجيكا بالمونديال

يحتفل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، اليوم بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، في مناسبة استثنائية تتزامن مع واحدة من أهم محطات مسيرته الدولية، وذلك قبل ساعات من مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام المنتخب البلجيكي ضمن منافسات المجموعة السابعة، بينما تتجه الأنظار إلى صلاح الذي يأمل في تحويل يوم ميلاده إلى ذكرى تاريخية من خلال قيادة الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار المونديالي.

صلاح أمام فرصة تاريخية

يدخل قائد المنتخب الوطني المباراة بطموحات كبيرة، ليس فقط لتحقيق أول انتصار لمصر في النسخة الحالية من كأس العالم، ولكن أيضًا للمساهمة في كتابة فصل جديد من تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

ويُعد صلاح العنصر الأبرز في تشكيلة المدير الفني حسام حسن، حيث يعول عليه الجهاز الفني والجماهير المصرية لقيادة الخط الأمامي وصناعة الفارق أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا.

مسيرة استثنائية وأرقام قياسية

ويحتفل نجم ليفربول بعيد ميلاده بعدما رسخ مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، بفضل سلسلة طويلة من الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها خلال مسيرته الاحترافية.

ونجح صلاح على مدار السنوات الماضية في حصد العديد من الألقاب والجوائز، كما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في البطولات الكبرى وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

هدية تنتظر الملايين

وتأمل الجماهير المصرية أن تكون هدية عيد الميلاد الأفضل لصلاح هي تحقيق نتيجة تاريخية أمام بلجيكا، تمنح المنتخب دفعة قوية في مستهل مشواره بالمونديال، وتفتح الباب أمام تحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.

وفي ليلة تحمل مزيجًا من الاحتفال والطموح، يبقى محمد صلاح أمام فرصة جديدة لإضافة إنجاز استثنائي إلى مسيرته، وقيادة منتخب مصر نحو لحظة تاريخية ينتظرها ملايين المصريين.