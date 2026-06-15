ترامب يشيد بدور بوتين وشي في تسهيل التوصل إلى تسوية مع إيران

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لمساهمتهما في تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز": "أثنى ترامب على دور بوتين وشي جين بينغ في تيسير التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط".



وأضافت الصحيفة: "في الوقت نفسه انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصرفاته التي كادت أن تُفشل الاتفاق".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".

كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، كما شكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.