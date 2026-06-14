«رسالة من أبيه الثاني» فيفا يفاجئ إمام عاشور قبل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاعب الأهلي ومنتخب مصر برسالة خاصة قبل مواجهة بلجيكا، غدا الإثنين، في الجولة الاولى من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ظهر إمام عاشور في مقطع فيديو عبر منصة فيفا الرسمية على موقع يوتيوب وهو يقرأ رسالة من مدربه القديم في أكاديمية نادي السنبلاوين.

وفتح عاشور الرسالة ليضحك قائلا "كابتن نشأت.. إنه أبي الثاني مع كابتن حامد الله يرحمه، مهما تحدثت عنه لا يمكن أن أصفه، ولا يمكن نسيان دعمه ومساندته لي منذ الصغر، أشكرهما كثيرا على مجهودهم معي".

وقرأ نجم الأهلي الرسالة من مدربه السابق، يقول له "أخي وحبيبي العزيز إمام عاشور، أتمنى لك التوفيق خلال البطولة، أملي فيك كبير، فأنت تستحق ما وصلت له منذ بدايتك في أكاديمية السنبلاوين، فما حققته في مسيرتك خير دليل على المشككين في قدراتك".

وأضاف المدرب في رسالته "هل تتذكر هجوم مدرب أحد الاندية عليك ووصفه لك بأنك أناني وقمت بالرد عليه بأنك ستكون لاعبا كبيرا".

وجاء في ختام الرسالة "وهذا ما حدث بالفعل بسبب إصرارك على النجاح، لم تخيب ظني أبدا، وعليك أن تسعد ملايين المصريين والعرب في كأس العالم.. مدربك كابتن نشأت".

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي إيران ونيوزلندا.