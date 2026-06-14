زياد الغريب يحصد فضية الدوري العالمي للكاراتيه بالمغرب

واصلت البعثة المصرية للكاراتيه كتابة التاريخ وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، بعد تحقيق نتائج مميزة خلال منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقامة حاليًا بالعاصمة المغربية الرباط، وسط مشاركة نخبة من أبرز لاعبي اللعبة على مستوى العالم.

وحقق اللاعب المصري زياد الغريب الميدالية الفضية في منافسات وزن أقل من 60 كجم "كوميتيه"، بعد مشوار قوي قدم خلاله أداءً مميزًا منذ الأدوار الأولى وحتى المباراة النهائية.

وتمكن الغريب من حجز مقعده في النهائي عقب سلسلة من الانتصارات على عدد من أبرز المنافسين، حيث ظهر بأداء بدني وتكتيكي قوي منحه أفضلية واضحة في الأدوار الإقصائية، ليقترب من التتويج باللقب قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية بعد خسارة المباراة النهائية.

وتُعد هذه الميدالية إضافة جديدة في سجل إنجازات اللاعب المصري، الذي يواصل تثبيت حضوره على الساحة الدولية في رياضة الكاراتيه، في ظل طموحات بمواصلة حصد المزيد من الميداليات في الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من مكانة المنتخب المصري للكاراتيه في البطولات العالمية، ويؤكد استمرار التفوق والتطور في مختلف الأوزان والمنافسات القارية والدولية.