ارتفعت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاحد 14 يونيو 2026.
وجاء أداء أسواق المال كالتالي:
البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 10.309 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.31 % ليغلق عند 51994 نقطة.
وجاء سهم شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 20% ليغلق عند 6.12 جنيه، بينما كان سهم شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.97% ليغلق عند 507 جنيهات.
بورصة السعودية
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 0.57% مسجلًا 11104.42 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 4.248 مليار ريال.
وتصدر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.40% ليغلق عند 17.29 ريال، بينما كان سهم شركة المملكة القابضة الأكثر انخفاضًا بنسبة 6.38% ليغلق عند 13.50 ريالًا.
السوق الكويتية
وارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 1.51% عند مستوى 9324.93 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 68 مليون دينار.
وجاء سهم الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليغلق عند 309 فلسًا، في حين تصدر سهم شركة العقارات المتحدة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.7% ليغلق عند 260 فلساً كويتيا.
جدير بالذكر أن اليوم الأحد أجازة لبورصتى أبوظبى ودبى.