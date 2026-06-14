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ارتفعت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاحد 14 يونيو 2026.

وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

البورصة المصرية



أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 10.309 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.31 % ليغلق عند 51994 نقطة.

وجاء سهم شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 20% ليغلق عند 6.12 جنيه، بينما كان سهم شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.97% ليغلق عند 507 جنيهات.

بورصة السعودية



وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 0.57% مسجلًا 11104.42 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 4.248 مليار ريال.

وتصدر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.40% ليغلق عند 17.29 ريال، بينما كان سهم شركة المملكة القابضة الأكثر انخفاضًا بنسبة 6.38% ليغلق عند 13.50 ريالًا.

السوق الكويتية



وارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 1.51% عند مستوى 9324.93 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 68 مليون دينار.

وجاء سهم الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليغلق عند 309 فلسًا، في حين تصدر سهم شركة العقارات المتحدة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.7% ليغلق عند 260 فلساً كويتيا.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد أجازة لبورصتى أبوظبى ودبى.