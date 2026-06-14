وزير السياحة: نقص الطاقة الفندقية أهم تحديات القطاع لتحقيق 30 مليون سائح خلال الـ5 سنوات المقبلة

-30 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء حالياً.. وبيوت الإجازات منتجا مهما لتنشيط السياحة الوافدة لمصر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة حقق نمواً بلغ 4% رغم الأحداث التي تمر بها المنطقة من معوقات النقل وارتفاع تكاليف وقود الطائرات والتي أثرت بشكل كبير على السياحة الوافدة للمنطقة، مشيرا إلى أن نقص الطاقة الفندقية تعد أكبر تحديات القطاع السياحي لتحقيق 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة .

يأتي ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عقد على هامش الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور حسن رداد وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف، ويمني البحار نائب وزير السياحة، وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وقيادات وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحي.

وكشف وزير السياحة، عن وجود 30 ألف غرفة تحت الإنشاء حالياً، مشيرا إلى جهود تنشيط السياحة ومنها استضافة وفود سياحية ومؤثرين من دول متعددة حول العالم لتنشيط الحركة الوافدة إلي مصر.

وأضاف أن بيوت الإجازات تعد منتجا مهما لتنشيط السياحة الوافدة لمصر ويتم مراجعتها حاليا، مؤكداً أن الوزارة لن تترك السائح ليكون عرضة لأي إقامة غير مشرفة، ولن يستقبل اي صاحب شقة فندقية إلا بموافقة وزارة السياحة.

وقال، إن منطقة نزلة السمان تشهد أعدادا كبيرة لبيوت الإجازات، ويتم حالياً تطوير المنطقة وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها بمشاركة القطاع الخاص، كما تم مناقشة العديد من مشاكل المنطقة مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال زيارته لنزلة السمان.

ولفت إلى إنشاء منصة موحدة للاستثمار لتوحيد الإجراءات والتزام بتقديم الخدمات بتوقيتات معلنة، على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها، مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي جزء أساسي من هذه المنصة والتي ستكون منصة حكومية استثمارية موحدة تهدف لتقليل زمن موافقات التراخيص وتقليل الأوراق المخصصة لهذه الموافقات.

من جانبه قال حسام الشاعر، رئيس تتحاد الغرف السياحية، إن تقنين عمل المشاركين في الترفيه جزء أساسي وإنجاز كبير يحسب لوزارة العمل الحالية، لافتا إلى اهمية الارتقاء بالعنصر البشرى وجميع العاملين بالسياحة.