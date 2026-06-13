المركزي يرفض طلبات بنوك لتحويل جزء من مديونية رجل الأعمال محمد الخشن من الجنيه إلى الدولار

علمت «مال وأعمال - الشروق» أن البنك المركزي المصري رفض طلبات تقدمت بها البنوك الدائنة لرجل الأعمال محمد الخشن لتحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري إلى الدولار.

وبحسب مصادر مصرفية مطلعة على ملف المديونية، فإن البنوك ستجري تعديلات على اتفاق التسوية الذي سبق توقيعه في يناير الماضي، بعد رفض البنك المركزي طلبات تحويل جزء من المديونيات بالجنيه إلى الدولار.

وتستحوذ المديونية بالدولار على نحو 66% من إجمالي قيمة التسوية البالغة 44 مليار جنيه، فيما يمثل الجزء المتبقي مديونيات بالجنيه المصري.

وتضم قائمة البنوك الدائنة نحو 25 بنكًا، من بينها: البنك الأهلي المصري، بنك أبوظبي الأول، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك بلوم، بنك البركة مصر، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي الكويتي - مصر، إلى جانب بنوك أخرى من بينها بنك القاهرة، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، وكريدي أجريكول مصر.

وتعد إيفر جرو واحدة من الشركات المتخصصة في صناعة الأسمدة، وتبلغ قيمة أصولها 62 مليار جنيه وفقًا لآخر تقييم أُجري في أغسطس 2025، بحسب ما أعلنته الشركة.

ويتولى مكتب خالد أبو بكر الملف القانوني للشركة في إطار التسوية.

كما جرى تعيين أورا كابيتال، المملوكة لوزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان، مستشارًا ماليًا مستقلًا لشركة «إيفر جرو» للقيام بمهمة التفاوض مع البنوك وجدولة المديونية.