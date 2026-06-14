مسئول أمريكي: ترامب لا يزال عازما على توقيع الإطار المبدئي لاتفاق سلام مع إيران اليوم

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إن الرئيس دونالد ترامب، لا يزال عازمًا على توقيع الإطار المبدئي لاتفاق سلام مع إيران اليوم.

ورفض في تصريحات لشبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأحد، الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بعملية التوقيع وتوقيتها، تاركًا مسئولية الإعلان عنها للبيت الأبيض.

ونوه أن الإيرانيين مفاوضون صعبون جدًا، ويواجهون أيضًا صعوبة بالغة في الحصول على توجيهات من المرشد مجتبى خامنئي، كما أنهم ليسوا دائمًا على وفاق داخل فريقهم.

لكن مع ذلك، أصر السفير على أن ترامب والمفاوضين الأمريكيين «واثقون» من أن الصفقة ستتم، قائلًا: «لديهم كل النية لإنجاز هذا الأمر اليوم».

وصرح مسئول إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، الأحد، أن مسودة نهائية قُدّمت كمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة تتناول مجموعة واسعة من القضايا، تشمل البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، على أن تتم مناقشة اتفاق نهائي خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا عقب التوصل إلى تفاهم أولي بين الجانبين.

وبحسب المسئول، فإن المسودة تتضمن ترتيبات تفصيلية بشأن ملفات أمنية ومالية ونووية، في إطار جهود دبلوماسية متسارعة تهدف إلى احتواء التوترات بين البلدين والتوصل إلى تسوية شاملة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تنص المسودة على أن تعيد إيران فتح الممر الملاحي الاستراتيجي أمام جميع السفن التجارية بشكل فوري، مقابل رفع الولايات المتحدة للحظر البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

أما في الشق المالي، فتشير المسودة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم فرض أي عقوبات جديدة على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، إضافة إلى موافقتها على منح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية لفترة محددة، بما يسمح لطهران ببيع نفطها واستعادة عائداته.

كما تتضمن المسودة الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، عبر آليات تشمل تحويلات نقدية مباشرة، وتعاونًا مع دول إقليمية، وخطوط ائتمان مالية.

وفي الملف النووي، تنص المسودة على التزام إيران بعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية، مع الحفاظ على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، بما يشمل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم وعدم توسيع المنشآت النووية.

كما تتضمن التفاهمات موافقة الولايات المتحدة على قيام إيران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد، على أن يتم التوصل إلى آلية تنفيذية خلال فترة الـ60 يومًا المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل مفاوضات مكثفة بين الطرفين، وسط جهود إقليمية ودولية لدفع مسار التسوية، في وقت لا تزال فيه العديد من التفاصيل الفنية والسياسية قيد النقاش قبل الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد السبت، أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيُوقّع اليوم الأحد، ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، فيما لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا.