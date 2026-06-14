اليابان تشيد بتعزيز التعاون الدفاعي مع بريطانيا رغم الغموض المحيط ببرنامج المقاتلة الجديدة

أشادت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بتنامي التعاون الدفاعي مع بريطانيا خلال اجتماعها مع نظيرها البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأحد، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تحيط ببرنامج تطوير مقاتلة جديدة.

وقالت تاكايتشي، خلال لقائها ستارمر في لندن: "تُعد المملكة المتحدة شريكا بالغ الأهمية لليابان في ظل تعمق العلاقات بين بلدينا في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضافت: "في ضوء مشروع البرنامج العالمي للطيران القتالي (GCAP)، أعتقد أننا وصلنا إلى مستوى يمكن وصفه بأنه شبه تحالف"، معربة عن أملها في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى بالتعاون مع ستارمر.

من جانبه، قال ستارمر: "يسعدني للغاية أن نتمكن اليوم من إعادة التأكيد على التزامنا العميق تجاه مشروع GCAP".

وتأتي هذه التصريحات بشأن برنامج GCAP، أو "البرنامج العالمي للطيران القتالي"، وهو مبادرة مشتركة بين المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل القادم بحلول عام 2035، في وقت يواجه فيه المشروع عقبات عدة، من بينها تأخر المساهمة المالية البريطانية، وحالة الغموض التي أعقبت استقالة وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أحد أبرز الداعمين للمشروع يوم الخميس الماضي.