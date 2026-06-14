حسام حسن يحذر لاعبي المنتخب قبل مواجهة بلجيكا في المونديال

حذّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبيه من التعامل بحذر داخل منطقة الجزاء خلال مواجهة بلجيكا، في افتتاح مشوار “الفراعنة” بكأس العالم 2026.

وكشف حسن غنيمة، مراسل قناة MBC مصر في سياتل، عن تعليمات خاصة من المدير الفني لخط دفاع المنتخب، شدد خلالها على ضرورة تجنب الالتحامات غير المحسوبة داخل منطقة الجزاء، لتفادي منح المنافس ركلات جزاء سهلة.

وأوضح أن سبب هذا التحذير يعود إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، أحد أصغر حكام البطولة، والذي يُعرف بكثرة احتسابه لركلات الجزاء في المباريات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في تمام العاشرة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.