تركي آل الشيخ: ميزانية مسلسل الأمير تصل إلى مليار و100 مليون جنيه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، أن ميزانية مسلسل الأمير، بطولة الفنان أحمد عز، ستصل إلى مليار و100 مليون جنيه، بما يعادل 21 مليون دولار.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مسلسل "الأمير" مكون من 6 حلقات، وستكون تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة بما يعادل 3.3 مليون دولار.

مسلسل "الأمير"، فكرة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة الفنان أحمد عز، وأمينة خليل، وسامي الشيخ، وتوبا بويوكستون، وهو من إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وسيناريو وحوار صلاح الجيهني، ومن المقرر أن يتم طرحه العام المقبل.