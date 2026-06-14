أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قادة الفرق والألوية في قيادة المنطقة الشمالية.

وبحسب ما نشرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، قال زامير، إنه «يتابع عن كثب ما يجري، مع الحفاظ على درجة عالية من اليقظة والاستعداد على الجبهات كافة»، منوهًا أن الواقع الحالي «حساس ومعقد».

وأضاف: «الجيش بأكمله مصمم ويقظ وجاهز ويعمل بمستويات متفاوتة من القوة في مختلف الساحات. وفي الوقت الراهن، تُعدّ الساحة اللبنانية مركز الثقل الرئيسي بالنسبة لنا، لكننا نستعد أيضًا لتطورات محتملة في ساحات أخرى».

وذكر أن عملية الاستيلاء على قلعة الشقيف «ذات أهمية عملياتية بالغة»، وتخدم أهداف المعركة، كونها تهدف إلى تعميق الإنجاز العملياتي في مواجهة حزب الله، وحرمانه من قدرات البنية التحتية تحت الأرض، ومنظومات القيادة والسيطرة، وقدرات إطلاق النار التي طورها على مدى سنوات طويلة.

واستطرد: «لقد جرّ حزب الله الكارثة على دولة لبنان وعلى الطائفة الشيعية، ويدرك المواطنون اللبنانيون ذلك جيدًا. وتحولت جميع قرى جنوب لبنان إلى شبكة متشعبة من البنى التحتية الإرهابية»، وفق تعبيره.

وزعم أن القوات الإسرائيلية تعمل في الميدان بـ«تفوق عملياتي، وتحظى بإسناد ناري غير محدود من البر والجو».

وأشار إلى «استمرار العمل في لبنان؛ من أجل تعزيز الدفاع عن بلدات المنطقة الشمالية، وتعميق الضربة الموجهة إلى حزب الله، من خلال المناورات البرية والنيران المنظومية».

ونوه أن «كل إنجاز عملياتي إضافي محقق سيؤدي إلى استمرار استنزاف وتفكك الجبهة الجنوبية لحزب الله، وإلى تحسين الترتيبات الأمنية التي ستتحدد في إطار المفاوضات بين المستوى السياسي والحكومة اللبنانية».