وكالة فارس: إيران كانت تنقل رسالة لأمريكا قبل هجمات إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات، بأن إيران كانت تنقل رسالة إلى أمريكا عبر وسيط قطري قبل الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت الوكالة أنَّ إيران بدأت نقل بنودها المطلوبة إلى أمريكا عبر فريق قطري في طهران، ولم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان إيال زامير، يجري تقييمات مستمرة للوضع مع جميع القادة المعنيين، في أعقاب الهجوم على بيروت.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الأحد: «بناءً على هذه التقييمات، يستعد الجيش لاحتمالية إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة».

وتابع: «يُبقي الجيش الإسرائيلي على حالة التأهب والاستعداد التام لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية».