تحوّل شرطي في مدينة بوسطن الأمريكية، إلى أحد الوجوه اللافتة في الأيام الأولى من كأس العالم، بعدما انتشر مقطع مصور له وهو يلاعب مشجعين أمريكيين واسكتلنديين بالكرة في منطقة المشجعين بالمدينة.

وقال الرقيب في شرطة بوسطن كونور هاردي، إنه شاهد مجموعة من المشجعين الأمريكيين ومشجعي المنتخب الاسكتلندي يتبادلون الكرة، فاقترب منهم، مشيرا إلى أنهم ظنوا في البداية أنه سيمنعهم من اللعب أو يصادر الكرة، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف هاردي، مازحا، أنه "سرق الكرة" فعلا، لكن بهدف المشاركة والمرح، موضحا أن المشجعين تفاعلوا معه بحفاوة كبيرة.

ونشرت شرطة بوسطن المقطع عبر منصة "إكس"، وظهر فيه هاردي وهو يستعرض مهاراته بالكرة وسط تصفيق وهتاف المشجعين، قبل أن يؤدي رقصة احتفالية قصيرة.

وهاردي، الذي يعمل في شرطة بوسطن منذ عام 2012، سبق أن لعب كرة القدم خلال دراسته في مدرسة ريدينج الثانوية وكلية سانت أنسلم.

وقال الشرطي الأمريكي، إن تحوّله إلى شخصية منتشرة على مواقع التواصل سبب له "قلقا كاملا"، لكنه وصف التجربة بأنها طريفة وإيجابية، معتبرا أنها تقدم صورة جيدة عن بوسطن، حيث يتفاعل عناصر الشرطة مع المشجعين بطريقة ودية.

وخلال عمله في منطقة المشجعين، التقى هاردي الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني، الذي طلب التقاط صورة معه بعدما تعرف إليه من المقطع المنتشر.

وشهدت ساحة سيتي هول بلازا في بوسطن أجواء احتفالية واسعة مع انطلاق فعاليات كأس العالم، إذ بيعت تذاكر أول يومين من مهرجان المشجعين بالكامل، فيما انتشرت مقاطع أخرى لمشجعين اسكتلنديين يحتفلون بطريقتهم في المدينة.