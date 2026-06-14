حماس عن الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى اليمن السعيد بغزة: إمعان في انتهاك الاتفاق

قالت حركة حماس، إن استهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى اليمن السعيد شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، يمثّل استمرارًا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإمعانًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت في بيان، مساء الأحد: «تأتي هذه الجريمة، إلى جانب الجرائم اليومية التي لم تتوقف بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، من قصف للمنازل والأحياء السكنية وقتل للمواطنين، في وقت يواصل فيه الوسطاء جهودهم للتوصل إلى آلية لتنفيذ مراحل الاتفاق، بما يؤكد عدم اكتراث حكومة مجرم الحرب نتنياهو بالاتفاق، وتنصلها من التزاماتها تجاهه».

وتابعت: «نجدد دعوتنا للوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى إدانة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والتدخل الفوري وممارسة الضغط عليه لوقفها، وإلزامه باحترام تعهداته وتنفيذ التزاماته كاملة».

واستشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الأحد، إثر قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا.