ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن توقيع الاتفاق مع إيران اليوم سيكون إلكترونيا، فيما سيكون التوقيع الحضوري بعد أسبوع في أوروبا، مضيفا: "سأوجه برفع الحصار فور توقيع الاتفاق مع طهران".

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استياءه الشديد من الهجوم الذي نفذته إسرائيل في بيروت، معتبرا أنه تسبب في إرباك وتأخير التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد أن التوقيع سيجري خلال الساعات المقبلة.



وقال ترامب في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إنه وجّه رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها أنه "غير راضٍ إطلاقا" عن العملية العسكرية في الضاحية الجنوبية، مضيفا: "لماذا قام نتنياهو بهذا الهجوم؟ حزب الله أطلق النار وأصاب منطقة في وسط اللاشيء، ولم يُصب أحد بأذى، ثم كان عليه أن ينفذ هذا الهجوم اللعين، وفوق ذلك في بيروت. لقد أغضبني ذلك جدا".

كما انتقد الرئيس الأمريكي طريقة إدارة نتنياهو للأزمة، قائلا: "ليس لدى نتنياهو أي قدر من حسن التقدير في اتخاذ القرار"، مؤكدا أنه نقل هذا الموقف إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر.

وفي ما يتعلق بالاتفاق المرتقب مع إيران، أعرب ترامب عن اعتقاده بأنه يصب في مصلحة إسرائيل لأنه سيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وسيفرض آليات تفتيش صارمة على المواقع الإيرانية المشبوهة خلال مهلة إنذار لا تتجاوز 24 ساعة، إضافة إلى إنهاء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأشار إلى أن الاتفاق كان من المقرر توقيعه صباح اليوم، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت أدى إلى تأخير العملية، مضيفا: "أعتقد أن التوقيع سيجري خلال الساعات المقبلة، لكن الهجوم الإسرائيلي هزّ الأمور وأربكها".

في السياق ذاته، كشف مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز"، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تتقدم بإيجابية وبوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن الوسطاء متفائلون إزاء "قرب الانتهاء" من الاتفاق الأمريكي الإيراني.