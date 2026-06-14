مسئول مطلع على المحادثات: الوسطاء متفائلون بقرب الانتهاء من الاتفاق الأمريكي الإيراني

أفاد مسئول مطلع على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بأن الوسطاء متفائلون إزاء "قرب الانتهاء" من الاتفاق الأمريكي الإيراني.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة رويترز، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إننا على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة".

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «كان من المفترض ألا يقع هجوم بيروت هذا الصباح، لا سيما في يوم مميز ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران».

وأضاف: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كان محدودًا للغاية وغير ذي أهمية، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، ولا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة».

وتابع: «نحن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف وقف إطلاق النار. يجب ألا تشن إسرائيل أي هجمات أخرى في أي مكان في لبنان، كما يجب ألا تشن أي جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله، أي هجمات أخرى ضد إسرائيل».

وختم بالقول: «قد تكون هذه بداية سلام طويل الأمد وجميل - فلنحافظ عليه».