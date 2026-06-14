 جيش الاحتلال: سقوط أهداف جوية شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: سقوط أهداف جوية شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان


نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 6:12 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 6:12 م

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، برصد أهداف جوية سقطت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «قبل قليل، تم رصد سقوط عدة أهداف جوية مشتبه بها في إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان».

وأضاف: «لم يسفر الحادث عن أي إصابات، ويجري التحقيق فيه».

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان إيال زامير، يجري تقييمات مستمرة للوضع مع جميع القادة المعنيين، في أعقاب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الأحد: «بناءً على هذه التقييمات، يستعد الجيش لاحتمالية إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة».

وتابع: «يُبقي الجيش الإسرائيلي على حالة التأهب والاستعداد التام لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية».

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