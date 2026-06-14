لاعب الجزائر: لا نخشى الأرجنتين ونمتلك مقومات الفوز

أكد رفيق بلغالي، لاعب منتخب الجزائر، أن فريقه يدخل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم دون أي رهبة، مشددًا على أن “الخُضر” يملكون الإمكانيات التي تؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام الأرجنتين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال بلغالي في تصريحات عبر شبكة DAZN: «الأرجنتين منتخب مثل أي منتخب آخر، وعلينا الاستعداد له بالطريقة نفسها التي نستعد بها لأي منافس».

وأضاف: «سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز، ولا يجب أن نشعر بالخوف لمجرد أنها الأرجنتين».

واختتم تصريحاته قائلاً: «نمتلك كل المقومات والإمكانات التي تؤهلنا للفوز في هذه المباراة».

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والأردن والنمسا، حيث يفتتح مبارياته أمام الأرجنتين في 17 يونيو، ثم يواجه الأردن في 23 يونيو، ويختتم دور المجموعات أمام النمسا في 28 يونيو.