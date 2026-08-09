البحرية البريطانية: حركة الملاحة منخفضة في مضيق هرمز واستمرار مضايقات الحرس الثوري للسفن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز لا تزال عند مستويات منخفضة، في وقت تستمر فيه، وفق الهيئة، أنشطة المضايقة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني ضد السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي.

وقالت الهيئة إنه لم يتم تسجيل أي هجمات أو اضطرابات مؤكدة في منطقة الخليج خلال الساعات الـ72 الماضية، مشيرة إلى أن حركة المرور البحري ظلت مستقرة خلال هذه الفترة.

وأضافت أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز بقيت عند مستويات منخفضة، فيما أظهرت بيانات التتبع المستقلة وجود عدد محدود من ناقلات النفط التي تتحرك في الاتجاهين عبر المضيق.

وبحسب الهيئة البريطانية، فإن انخفاض حركة الملاحة لا يعني انتهاء المخاطر الأمنية في المنطقة، في ظل استمرار ما وصفته بـهجمات وأنشطة مضايقة ينفذها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الهيئة إن هذه الأنشطة تعكس، وفق تقييمها، استمرار إيران في محاولة فرض وجودها على طول ممرات العبور الرئيسية، إلى جانب مواصلة الضغط على السفن التي تستخدم المضيق.