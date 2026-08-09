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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: مقتل امرأة ورضيعة جراء انقلاب قارب في ميناء نيويورك

نيويورك (أ ب)
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2026 - 8:12 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2026 - 8:12 م

قالت الشرطة إن امرأة ورضيعة لقيا حتفهما بعد انقلاب قارب مساء أمس السبت في ميناء نيويورك.

وانقلب القارب نحو الساعة 1025 مساء بالتوقيت المحلي بالقرب من جزيرة ليبرتي، التي يقع فيها تمثال الحرية.

وتم إنقاذ 12 شخصا من المياه قبل وصول الشرطة، فيما عثر غواصو الشرطة لاحقا على المرأة البالغة من العمر 27 عاما والرضيعة البالغة 5 أشهر في المياه. وجرى نقلهما إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاتهما.

وأعلنت الشرطة اليوم الأحد أنه لم يتم الكشف عن هويتي الضحيتين بانتظار إبلاغ ذويهما. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن، والتحقيقات لا تزال جارية.

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