أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى

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تبادلت أوكرانيا وروسيا، الاتهامات بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى اليوم الأحد، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تستهدف الأمن الغذائي العالمي من خلال قصف ميناء أوديسا.

وقتل 3 أشخاص وأصيب 37 آخرون في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا إثر استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق، بينما أعلنت السلطات في مدينة بيلجورود الروسية مقتل خمسة وإصابة 25 جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، وفق الوكالة رويترز.

وقال زيلينسكي إن ميناء أوديسا تعرض لأضرار جراء غارة. وذكرت السلطات المحلية أن عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ ضربت المدينة الساحلية الجنوبية، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا.

وأضاف: "بهذه الطريقة، فإن الروس يشنون حربا على الأمن الغذائي العالمي".

وتعد موانئ أوديسا الشريان الرئيسي لصادرات أوكرانيا الزراعية الضخمة.

واتهم زيلينسكي روسيا أيضا بقصف تسع مناطق أوكرانية أخرى اليوم الأحد.

وتواصل روسيا قصف أوديسا في محاولة لعزل أوكرانيا عن البحر الأسود، بحسب الوكالة.

ومع سعيها إلى تعطيل إيرادات روسيا المخصصة لشن الحرب، قصفت أوكرانيا ناقلات نفط روسية وسفن شحن أخرى في البحر الأسود، وأعلنت شن ثلاث ضربات أخرى اليوم الأحد.

وشن الطرفان حملة أوسع نطاقا ضد البنية التحتية اللوجستية للطرف الآخر، إذ تعرضت مستودعات للتجارة الإلكترونية عند الجانبين ومحطات وقود أوكرانية لهجمات عنيفة خلال أشهر الصيف.