سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت 11 صاروخا ونحو 100 طائرة مسيرة على أوديسا خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجوما واسعا على منطقة أوديسا خلال ليلة 9 أغسطس الجاري، باستخدام 11 صاروخًا من طرز مختلفة معظمها باليستية، إضافة إلى ما يصل إلى 100 طائرة مسيرة.

وجاء في البيان: "خلال هجوم جوي واسع النطاق على منطقة أوديسا ليلة 9 أغسطس 2026، استخدم العدو 11 صاروخًا من طرز مختلفة، معظمها باليستية، واتجهت نحو أهدافها، ورصد ما يصل إلى 100 طائرة مسيرة معادية من طرز مختلفة، بينها طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه حتى الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط أو تحييد 72% من الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم.

وأعلنت القوات الأوكرانية، أنها أسقطت 5 من أصل 6 طائرات مسيرة من طراز «بانديرول»، إضافة إلى صاروخ واحد.