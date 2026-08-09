ألمانيا: اليسار يلمح إلى إمكانية دعم مرشح الحزب المسيحي لمنصب حاكم سكسونيا-آنهالت

صرح رئيس حزب اليسار الألماني لويجي بانتيسانو، بأنه لا يستبعد أن يدعم حزبه مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي لمنصب رئيس حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت الواقعة شرقي ألمانيا.

وفي تصريحات لبرنامج في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال بانتيسانو: "نحن في حزب اليسار أثبتنا خلال السنوات الماضية أننا نضطلع بمسئولية حيال هذه الولاية"، لافتا إلى أن هذا الشعور بالمسئولية يتجلى بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمنع وصول حزب "البديل من أجل ألمانيا" من الوصول إلى الحكم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في ولاية سكسونيا-آنهالت في التاسع من سبتمبر المقبل.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن حاكم الولاية الحالي، سفين شولتسه، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، لن يتمكن من الفوز بولاية جديدة إلا بدعم من حزب اليسار.

يشار إلى أن الحزب المسيحي لا يزال يستبعد التعاون مع أي من الحزبين سواء حزب "البديل" أو حزب اليسار. وقال بانتيسانو إن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان شولتسه سيكون مستعدا أيضا لتحمل المسئولية بعد الانتخابات.

وتظهر استطلاعات الرأي الحالية في سكسونيا-آنهالت تقدم حزب "البديل" بفارق ملحوظ على الحزب المسيحي، فيما يأتي حزب اليسار في المرتبة الثالثة في قائمة أقوى الأحزاب في الولاية.