موسيالا وفيرتز يقودان هجوم ألمانيا أمام كوارساو في كأس العالم

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أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، التشكيل الرسمي "للمانشافات" أمام كوراساو، في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس العالم المُقامة في كندا والمكسيك وأمريكا 2026.

وحرص ناجلسمان أن يبدأ في خط الهجوم بالثلاثي القوي فلوريان فيرتز وليروي ساني وكاي هافرتز ليملك السرعات والقدرة على التحول الهجومي الجيد.

كما يتواجد في خط وسط المايكنات الألمانية ألكسندر بافلوفيتش وفليكس نميتشا وجمال موسيالا.

منتخب ألمانيا يتواجد في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخبات: "كوراساو، كوت ديفوار والإكوادور".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – جونثان تاه – نيكو شلوتربيك – ناثانيال براون.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش – فليكس نميتشا – جمال موسيالا.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – ليروي ساني – كاي هافرتز.