قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان من المفترض ألا يقع هجوم بيروت وذلك بعدما شنت إسرائيل غارات على الضاحية الجنوبية.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «كان من المفترض ألا يقع هجوم بيروت هذا الصباح، لا سيما في يوم مميز ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران».

وأضاف: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كان محدودًا للغاية وغير ذي أهمية، ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات، ولا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة».

وتابع: «نحن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف وقف إطلاق النار. يجب ألا تشن إسرائيل أي هجمات أخرى في أي مكان في لبنان، كما يجب ألا تشن أي جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله، أي هجمات أخرى ضد إسرائيل».

وختم بالقول: «قد تكون هذه بداية سلام طويل الأمد وجميل - فلنحافظ عليه».

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقصف جيش الاحتلال، مساء اليوم، الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا محيط منطقة الغبيري في الضاحية؛ ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين.