واشنطن ردا على الهند: لا تسامح مع النقل غير المشروع لنفط إيران

دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، عن موقف واشنطن من حصار مضيق هرمز، ردا على احتجاجات الهند ضد ضربات أمريكية أسفرت عن سقوط 3 بحارة وفقا لما أوردته "بلومبرج".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن روبيو تحدث مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لمناقشة آخر التطورات في مضيق هرمز، وشدد على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية فورا لأوامر القوات الأمريكية في سعيها للحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف روبيو في البيان أنه "لن يتم التسامح مع انتهاكات الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة والنقل غير المشروع للنفط الإيراني"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

واستدعت الهند نائب رئيس البعثة الأمريكية في نيودلهي، جيسون ميكس، الجمعة، للاحتجاج على الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل سلطنة عُمان، في ثاني احتجاج رسمي خلال 3 أيام.

ويأتي هذا التوتر قبل أيام من اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث من المتوقع أن يكون الأمن الإقليمي وخطوط التجارة البحرية من بين المواضيع التي ستُناقش.

الهند: أعمال غير مبررة

وفي منشور على منصة "إكس"، قال جايشانكار إنه "نقل مخاوف الهند مباشرة إلى روبيو"، وأكد مجددا اعتراض نيودلهي الشديد على الهجمات، قائلا: "إن مثل هذه الأعمال المميتة ضد السفن التجارية غير مبررة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن ناقلة النفط M/T Settebello، التي ترفع علم بالاو، تعرضت للاستهداف الثلاثاء، مضيفة أن "طاقمها فشل مرارا في الامتثال لتعليمات القوات الأمريكية"، كما تعرضت سفينة أخرى تقل 20 بحارا هنديا لهجوم الخميس، دون تسجيل وفيات أو إصابات.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الضربة استهدفت غرفة المحركات في إطار تطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن المرتبطة بإيران.

وواجهت العلاقات بين البلدين ضغوطا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، وسط خلافات تجارية وانخراط واشنطن مع خصوم نيودلهي، خصوصا باكستان والصين.