 الحكومة تتقدم بقيد الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي بالبورصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة تتقدم بقيد الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي بالبورصة

محمد عصام
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 5:51 م

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قيد أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، لتصبح ثاني شركة من قطاع البترول يتم قيدها بالبورصة.

ويبلغ إجمالي رأس المال المُصدر للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" نحو 210 ملايين دولار، موزعًا على 2.1 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.1 دولار للسهم.

وقالت لجنة القيد بالبورصة إنه سيتم فحص المستندات المقدمة من الشركة للبت فيها.

وكان هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أعلن هذا الأسبوع أن الحكومة تستهدف قيد 5 شركات بترول من أصل 10 شركات خلال شهر يوليو.

وتُعد الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" ثاني شركة يتم التقدم بطلب قيدها في البورصة، بعد شركة خدمات البترول البحرية.

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