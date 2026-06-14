جيش الاحتلال: نستعد لاحتمال إطلاق نار أو صواريخ باتجاهنا خلال الساعات المقبلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان إيال زامير، يجري تقييمات مستمرة للوضع مع جميع القادة المعنيين، في أعقاب الهجوم على بيروت.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الأحد: «بناءً على هذه التقييمات، يستعد الجيش لاحتمالية إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة».

وتابع: «يُبقي الجيش الإسرائيلي على حالة التأهب والاستعداد التام لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية».

وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والمسئولية والامتثال لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة وتابع: «حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أي تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بها».

وختم بالقول: «لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية».

وكانت كبير مفاوضي إيران محمد باقر قاليباف، قد صرح بشأن هجمات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، إن "هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية يظهر مجددا عدم رغبة أمريكا في الوفاء بالتزاماتها أو عدم قدرتها على ذلك".

وتابع قاليباف على منصة إكس: "إذا لم تستطعوا الوفاء بالتزاماتكم فمن المستحيل الحديث عن مواصلة المسار التفاوضي".

وأشار كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أن "استمرار مسار التفاوض رهن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد القيادة العسكرية المشتركة في إيران قوله إن «جرائم الإسرائيليين في لبنان لن تمر دون رد».