ترامب يوبخ نتنياهو: لماذا ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الضربة الإسرائيلية على بيروت، معربا عن استيائه من تنفيذها قبل وقت قصير من الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يكن راضيا عن العملية العسكرية، معتبرا أن توقيتها أثار غضبه، خصوصا أنها جاءت قبيل التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه مهم.

وقال ترامب: "لماذا نفّذ بيبي هذه الضربة؟"، مضيفا أن إطلاق النار من جانب حزب الله لم يسفر عن إصابات، وأن الرد الإسرائيلي في بيروت أثار استياءه الشديد.

وأشار إلى أنه أبلغ نتنياهو موقفه بشكل واضح، معتبرا أن القرار لم يُظهر قدرا كافيا من التقدير للعواقب، وفق شبكة سكاي نيوز.

وكشف ترامب أنه تلقى إخطارا بالهجوم قبل نحو ساعة فقط من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق مع إيران، قائلا: "اتصلوا بي وأبلغوني أن إسرائيل تهاجم بيروت، ولم أصدق أن ذلك يحدث".

ورغم ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الاتفاق مع إيران لا يزال قابلا للتوقيع خلال الساعات المقبلة، رغم التأخير الذي تسبب به الهجوم.

وأوضح ترامب أن الاتفاق المقترح يتضمن ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، والسماح بعمليات تفتيش للمواقع المشبوهة خلال مهلة 24 ساعة، إضافة إلى التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، معتبراً أن الاتفاق "جيد لإسرائيل".

وكان ترامب قد كتب على منصة تروث سوشال: "ما كان ينبغي أن يحدث الهجوم على بيروت هذا الصباح، خصوصا في يوم مهم كهذا ونحن على مقربة شديدة من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران".

وأضاف ترامب: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي كانت ترد عليه كان محدودا للغاية وعديم الأهمية، ولم يصب أو يجرح أو يقتل أحد بسببه، ولا ينبغي أن يعطل هذه العملية المهمة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن قريبون جدا من اتفاق سيجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع".