القبض على 4 شباب صغار بتهمة اغتصاب 4 فتيات في شرق ألمانيا

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ألقت الشرطة في مدينة هاله شرقي ألمانيا القبض بشكل مؤقت على 3 فتيان، للاشتباه في تورطهم في اغتصاب عدة فتيات.

ووفقا لبيانات الشرطة، فإن القضية تشمل إجمالا أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، وقد عادت الشرطة وأطلقت سراح الفتى البالغ من العمر 13 عاما.

وذكرت الشرطة أنه يُعْتَقَد أن الجريمة وقعت مساء أمس السبت داخل مبنى سكني متعدد الأسر في جنوب مدينة هاله، وأسفرت عن وقوع أربع فتيات ضحايا للاعتداء.

ونُقلت فتاتان منهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما خضعت الفتاتان الأخريان لعلاج في القسم الخارجي بالمستشفى.

وأفادت الشرطة أن الفحوص الطبية شملت أيضا التحقق مما إذا كان قد تم إعطاء الفتيات مواد تؤثر على الوعي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية؛ وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أنه قد يتم بحث مسألة تقديم طلب للمحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق المراهقين الثلاثة الذين بلغوا سن المساءلة القانونية.