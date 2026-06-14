إدخال قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 544 طنا من المواد الإغاثية

دخلت إلى قطاع غزة اليوم الأحد، ثلاث قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 42 شاحنة محمّلة بـ544 طنًا من المساعدات الغذائية والطرود الغذائية ومساعدات الإيواء، وذلك بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وضمن عملية «الفارس الشهم 3»؛ دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، من خلال المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر إلى قطاع غزة، وفق آلية منظمة تراعي الاحتياجات الميدانية، وتضمن فرز المساعدات وتحميلها وتحريكها بما يسهم في وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع.

ويعمل الفريق، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الرسمية المعنية والجهات الخاصة في مصر، الذين يبذلون جهودًا كبيرة في دعم سير عملية «الفارس الشهم 3» وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية؛ بما يسهم في إنجاح هذه المهمة واستمرار تدفق الإمدادات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين.